Карты вошли в топ-3 скачиваемых приложений апреля у жителей Сочи

RuStore опубликовал рейтинг наиболее загружаемых мобильных приложений среди пользователей в Сочи по итогам апреля. Согласно данным магазина приложений, которые предоставили «Ъ-Сочи», структура пользовательских предпочтений в регионе остается стабильной: в лидерах по-прежнему находятся мессенджеры, цифровые сервисы и приложения повседневного использования, при этом заметно усилилась роль навигационных решений.

Первую позицию по числу установок занял мессенджер «Макс». Второе место в рейтинге закрепилось за приложением «Яндекс Карты и Навигатор». Третью строчку занял онлайн-ритейлер «Пятерочка».

В RuStore отмечают, что дальнейшие позиции распределились между крупными цифровыми экосистемами и сервисами с устойчивым пользовательским спросом. В число наиболее часто устанавливаемых приложений также вошли маркетплейс Ozon, сервис объявлений «Авито», онлайн-банк «СберБанк», портал государственных услуг «Госуслуги», видеоплатформа VK Video, а также социальная сеть «ВКонтакте».

Ранее RuStore публиковал аналогичные рейтинги, фиксируя изменения пользовательских предпочтений в течение года. Так, по итогам декабря 2025 года в Сочи также лидировал мессенджер, а в тройке наиболее популярных приложений находились «Госуслуги» и «СберБанк Онлайн». Тогда же в число наиболее востребованных сервисов входили Ozon, «ВКонтакте» и «Яндекс Браузер», что указывало на высокую долю экосистемных решений в цифровом потреблении, указывают аналитики магазина приложений.

По сравнению с началом года структура спроса постепенно смещается в сторону сервисов повседневной логистики и навигации. Если ранее доминировали финансовые и социальные приложения, то сейчас усиливается роль актуальных перед летним сезоном инструментов, связанных с перемещением, доставкой и оперативным доступом к услугам.

В RuStore отмечают, что подобная динамика характерна для крупных городов с активным туристическим и деловым потоком, где цифровые карты и навигационные решения становятся базовым инструментом для пользователей.

Мария Удовик