Вучич передал российскому послу письмо с поздравлением Путину с 9 мая

Президент Сербии Александр Вучич встретился в Белграде с послом России Александром Боцан-Харченко. Господин Вучич передал ему письмо с поздравлением Владимиру Путину с Днем Победы.

Президент Сербии назвал 9 мая «одним из самых светлых праздников в истории человечества». По его словам, эта дата «остается вечным символом непокорности и героизма наших народов». «Я отметил (в письме.— "Ъ"), что наша обязанность — сохранить память о всех жертвах, которые отдали жизни за справедливость и правду, и что Сербия не допустит попыток ревизии истории»,— написал Александр Вучич в Instagram (принадлежит Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

Господин Вучич пообещал, что Белград будет помнить вклад Красной армии в освобождение Сербии и Европы. Также он затронул сотрудничество России и Сербии в энергетической сфере. «Для Сербии ключевое значение имеет надежное и стабильное снабжение энергоносителями, прежде всего, газом. Я отметил, что мы продолжим проводить ответственную энергетическую политику в интересах граждан и экономики»,— добавил президент.

Кремль сообщал, что в День Победы 9 мая в Москву прибудут «порядка 20» зарубежных лидеров. Свой визит подтвердил премьер-министр Словакии Роберт Фицо, который встретится с Владимиром Путиным. Также запланирована встреча с президентом Белоруссии Александром Лукашенко.