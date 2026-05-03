Путин 9 мая проведет двусторонние встречи с Фицо и Лукашенко

Президент России Владимир Путин 9 мая в Москве проведет ряд двусторонних встреч с зарубежными лидерами, прибывающими на празднование Дня Победы. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в разговоре с журналистом ИС «Вести» Павлом Зарубиным.

Господин Песков отметил, что у президента будет напряженный рабочий день, включающий встречи с гостями, среди которых премьер-министр Словакии Роберт Фицо и президент Белоруссии Александр Лукашенко. В тот же день Владимир Путин выступит с речью на параде Победы на Красной площади.

Ранее помощник президента Юрий Ушаков подтвердил, что Фицо и другие иностранные лидеры примут участие в торжествах 9 мая. Сам словацкий премьер сообщил о своей надежде встретиться с Владимиром Путиным в Москве. Из-за запрета на пролет через воздушное пространство Литвы, Латвии и Эстонии Фицо рассматривает альтернативный путь на автомобиле через Польшу и Белоруссию. Такие перелеты требуют разрешений, а автомобильные поездки — нет.