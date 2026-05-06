Цена WTI упала ниже $95 за баррель впервые с 27 апреля

Стоимость июньского фьючерса на нефть марки WTI на бирже ICE падала c $99 до $94,65 за баррель. WTI опустилась ниже отметки $95 впервые с 27 апреля.

По состоянию на 12:20 WTI замедлила снижение: она падает на 6% и торгуется на уровне $96 за баррель. Цена июльских фьючерсов на нефть марки Brent также снижается — на 5,5%, до $103,7 за баррель.

Цены на нефть снижаются второй день подряд после заявлений об Ормузском проливе. 6 апреля Дональд Трамп объявил о временном прекращении операции «Проект Свобода», начатой 4 мая для вывода застрявших в проливе судов. Сегодня господин Трамп проведет закрытую встречу с разведкой.

Подробности — в материале «Ъ» «В Ормузе назревает шторм».