Цены на нефть снижаются второй день подряд после заявлений об Ормузском проливе

Цены на нефть продолжают снижаться второй день подряд после намеков президента США Дональда Трампа о возможном мирном соглашении с Ираном, сообщает Reuters. Стоимость барреля марки Brent снизилась до $107,98, а американской WTI — до $100,44.

Накануне Дональд Трамп объявил о кратковременной приостановке операции «Проект Свободы» по сопровождению судов в Ормузском проливе. По его словам, решение принято для того, чтобы оценить возможность заключения мирной сделки с Ираном.

По данным аналитиков, опрошенных агентством, вероятность мирного договора внушает инвесторам надежду на скорое восстановление торговых потоков.

Запасы сырой нефти в США сокращаются третью неделю подряд, снизившись на 8,1 млн баррелей за последнюю неделю, напоминает Reuters. Эксперты предупреждают, что путь к полной стабилизации поставок будет долгим, так как ситуация в регионе остается неопределенной.