Трамп проведет закрытую встречу с разведкой 6 мая

Президент США Дональд Трамп проведет 6 мая закрытую встречу с представителями разведки. Информация опубликована на сайте Белого дома.

Согласно графику, американский президент примет участие в разведывательном брифинге в 15:30 по местному времени (22:30 мск). Кроме того, в 11:00 (04:00 мск) пройдет совещание по вопросам политики в Овальном кабинете. Оба мероприятия будут закрыты для прессы.

Сегодня Дональд Трамп объявил о временной приостановке операции «Проект Свободы» по сопровождению судов в Ормузском проливе. Начало операции американский президент анонсировал 3 мая.