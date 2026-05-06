Сотрудников администрации Энергодара из-за атак ВСУ перевели на удаленку

ВСУ второй день подряд обстреливают здание администрации Энергодара, заявил мэр Максим Пухов. Из-за этого сотрудников администрации перевели на удаленный режим работы.

По словам мэра, за сегодня зафиксировано несколько ударов БПЛА, в том числе по зданию администрации. Часть дронов сбиты. «Все городские службы и системы жизнеобеспечения переведены в режим повышенной готовности. Прошу жителей сохранять бдительность, по возможности ограничить передвижение»,— призвал господин Пухов.

Накануне днем не менее 15 FPV-дронов на оптоволокне пытались ударить по зданию администрации Энергодара, большую часть из них сбили, сообщал мэр. Никто не пострадал. Энергодар — город-спутник Запорожской атомной электростанции (АЭС), перешедшей под контроль России в марте 2022 года. Регулярно подвергается обстрелам со стороны Украины.

