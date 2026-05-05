Мэр Пухов рассказал об ударе 15 дронов на оптоволокне в Энергодаре
Не менее 15 FPV-дронов на оптоволокне пытались ударить по зданию администрации Энергодара, большую часть из них сбили. Пострадавших нет, сообщил мэр города Максим Пухов.
Максим Пухов
Фото: Валерий Мельников, Коммерсантъ
По словам господина Пухова, всех своевременно эвакуировали из здания. При атаке повреждены несколько автомобилей. Мэр уточнил, что налет продолжается, и призвал жителей по возможности ограничить передвижение.
Энергодар — город-спутник Запорожской атомной электростанции (АЭС), перешедшей под контроль России в марте 2022 года. Регулярно подвергается обстрелам со стороны Украины.
Как корреспонденты “Ъ” побывали в Энергодаре — в репортаже «Там, где поднят российский флаг, он уже опускаться не будет».