Мэр Пухов рассказал об ударе 15 дронов на оптоволокне в Энергодаре

Не менее 15 FPV-дронов на оптоволокне пытались ударить по зданию администрации Энергодара, большую часть из них сбили. Пострадавших нет, сообщил мэр города Максим Пухов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Максим Пухов

Фото: Валерий Мельников, Коммерсантъ Максим Пухов

Фото: Валерий Мельников, Коммерсантъ

По словам господина Пухова, всех своевременно эвакуировали из здания. При атаке повреждены несколько автомобилей. Мэр уточнил, что налет продолжается, и призвал жителей по возможности ограничить передвижение.

Энергодар — город-спутник Запорожской атомной электростанции (АЭС), перешедшей под контроль России в марте 2022 года. Регулярно подвергается обстрелам со стороны Украины.

Как корреспонденты “Ъ” побывали в Энергодаре — в репортаже «Там, где поднят российский флаг, он уже опускаться не будет».