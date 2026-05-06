При атаках ВСУ на Белгородскую область за сутки погибли двое, пятеро ранены

За минувшие сутки ВСУ атаковали семь муниципалитетов Белгородской области. В итоге погибли два человека, еще пять пострадали, в том числе 11-летний ребенок. Повреждены 22 жилых помещения и 63 транспортных средства. Это следует из сводки в Telegram-канале губернатора Вячеслава Гладкова.

В городе Шебекино Шебекинского округа из-за атак ВСУ около частного дома погибла мирная жительница. В районе села Дмитриевка после детонации дрона 14-летнюю девочку транспортировали в детскую областную клиническую больницу. Проведенное обследование не выявило травм, и подростка отпустили домой. От атак беспилотников в городе повреждены многоквартирный дом, административное здание, частный дом и легковой автомобиль. В поселке Маслова Пристань пострадал легковой автомобиль, в селе Новая Таволжанка — частный дом, в поселке Поляна — транспортное средство. В селе Пристень поврежден трактор, в поселке Батрацкая Дача — частный дом, в селе Дмитриевка — легковой автомобиль, в селе Максимовка — объект инфраструктуры.

В Ракитянском округе в районе села Лаптевка от удара дрона по трактору погиб мирный житель. В результате обстрелов вблизи населенного пункта повреждены два трактора, в поселке Пролетарском — столько же легковых автомобилей. Также два трактора пострадали в селе Русская Березовка. В селе Трефиловка сгорел легковой автомобиль.

Вследствие атаки беспилотников на Белгород пострадали пять человек, включая 11-летнего ребенка. Мальчика доставили в детскую областную клиническую больницу, еще одну раненую — в городскую больницу №2 Белгорода. Остальные проходят амбулаторное лечение. В городе от атак беспилотников повреждены остекление 12 квартир в двух многоквартирных домах, три коммерческих и два социальных объекта, инфраструктурный объект и 51 автомобиль.

Сутками ранее от ударов со стороны ВСУ в Белгородской области погиб один человек, еще 12 пострадали.

Кабира Гасанова