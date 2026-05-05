При атаках ВСУ на Белгород пострадали два человека, включая 11-летнего ребенка

Два беспилотника ВСУ атаковали Белгород. В результате пострадали двое мирных жителей, в том числе 11-летний ребенок. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

Ребенка с осколочным ранением лица транспортируют в детскую областную клиническую больницу. Вторую пострадавшую доставляют в местную городскую больницу №2. У нее осколочное ранение ноги. На месте атаки повреждены три легковых автомобиля.

От удара второго БПЛА поврежден инфраструктурный объект. Информация о последствиях уточняется.

За прошедшие сутки в Белгородской области при обстрелах ВСУ погиб один человек, еще 12 пострадали.

Кабира Гасанова