Тракторист погиб при ударе БПЛА в Белгородской области

В районе села Лаптевка Ракитянского округа Белгородской области атаке FPV-дрона подвергся работавший в поле трактор. От полученных ранений тракторист умер на месте происшествия. Об этом 5 мая сообщил в своем Telegram-канале губернатор Вячеслав Гладков.

«Ъ-Черноземье» сегодня также писал, что FPV-дрон ударил по территории у частного дома в Шебекино. В результате погибла мирная жительница. Она скончалась на месте до прибытия бригады скорой помощи.

Кроме того, двое мирных жителей пострадали от атак беспилотников в Белгороде. В числе пострадавших — 11-летний ребенок.

