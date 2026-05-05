В Белгородской области за сутки при обстрелах ВСУ погиб человек, еще 12 ранены

За минувшие сутки атакам со стороны ВСУ подверглись восемь муниципалитетов Белгородской области. В результате один человек погиб, 12 пострадали. Повреждены или уничтожены 42 дома и 27 транспортных средств, следует из сводки в Telegram-канале губернатора Вячеслава Гладкова.

В поселке Батрацкая Дача Шебекинского округа от атаки БПЛА погиб мирный житель. В селе Красная Поляна при ударе дрона пострадал сотрудник МЧС. Он получает медицинскую помощь в областной клинической больнице. На месте атаки огнем разрушен частный дом. В городе Шебекино дрон атаковал предприятие. Один пострадавший находится в местной ЦРБ, второго отпустили на амбулаторное лечение. На месте атаки поврежден грузовой автомобиль. На участке автодороги «Шебекино — Белгород» вследствие атаки БПЛА на грузовой автомобиль пострадал мирный житель. Он продолжит лечение дома. Транспортное средство повреждено. В селе Белянка от удара дрона по территории предприятия пострадал еще один мирный житель. Его отпустили на амбулаторное лечение.

Вследствие атак беспилотников в городе Шебекино пострадал легковой автомобиль, также огнем поврежден частный дом. В поселке Маслова Пристань пострадал легковой автомобиль, в поселке Поляна — инфраструктурный объект, в селе Архангельское — частный дом. В селе Верхнеберезово поврежден частный дом, в селе Доброе — предприятие, в селах Графовка и Зиборовка — инфраструктурные объекты, в селе Красная Поляна — автомобиль. В селе Максимовка огнем поврежден автомобиль и посечен частный дом. В селе Мешковое пострадали частный дом и автомобиль, в селе Новая Таволжанка — частный дом, в селе Ржевка — коммерческий объект и три легковых автомобиля. В хуторе Ржавец поврежден инфраструктурный объект. Также ночью в селе Графовка от атаки дрона пострадал легковой автомобиль, еще сгорела надворная постройка.

Село Казачья Лисица Грайворонского округа подверглось ракетному обстрелу — пострадала мирная жительница. Она продолжит лечение дома. На месте удара поврежден частный дом. В городе Грайвороне в результате детонации дрона получил ранения боец «Орлана». Ему оказали помощь в Грайворонской ЦРБ, после чего отпустили на амбулаторное лечение. Также в городе дрон атаковал велосипедиста — его доставили в городскую больницу №2 Белгорода. Всего от атак беспилотников в Грайвороне пострадали два соцобъекта, пять автомобилей, многоквартирный и частный дома. В селах Головчино и Дорогощь повреждены по два частных дома.

Ракета также ударила по поселку Красная Яруга Краснояружского округа. Пострадали трое мирных жителей, в том числе ребенок. Раненую в тяжелом состоянии доставили в областную клиническую больницу. Еще одна пострадавшая будет лечиться в стационаре городской больницы №2 Белгорода. Ее сын — в детской областной клинической больнице. Вследствие ракетного обстрела в поселке повреждены 22 дома и 3 машины, от атак беспилотников сгорел трактор. В поселке Отрадовском пострадал объект инфраструктуры на территории предприятия. В селе Сергиевка повреждены социальный и инфраструктурный объекты.

В Борисовском округе в поселке Борисовка от удара дрона по зданию монастыря пострадал человек. Ему оказывают необходимую помощь в городской больнице №2 Белгорода. На месте атаки повреждено здание.

Сутками ранее при обстрелах Белгородской области погибли два человека, еще девять пострадали.

