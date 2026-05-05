Шебекино в Белгородской области под ударом ВСУ: есть разрушения и погибшие

FPV-дрон ударил по территории у частного дома в Шебекино Белгородской области. В результате погибла мирная жительница. Она скончалась на месте до прибытия бригады скорой помощи. Информация об этом появилась в Telegram-канале губернатора Вячеслава Гладкова.

Последствия удара беспилотников ВСУ по многоквартирному дому в Шебекино

Фото: Telegram-канал Вячеслава Гладкова Последствия удара беспилотников ВСУ по многоквартирному дому в Шебекино

Сегодня днем Шебекино уже подвергалось атакам ВСУ. Два дрона ударили по многоквартирному дому. Из-за этого никто не пострадал, однако в одной из квартир произошел пожар из-за детонации БПЛА, после чего она оказалась частично разрушена, еще в нескольких было нарушено остекление. Также пострадал фасад здания. Из-за атаки еще одного беспилотника были выбиты окна в административном здании.

За минувшие сутки атакам со стороны ВСУ подверглись восемь муниципалитетов Белгородской области. В результате один мирный житель погиб, 12 пострадали. Повреждены или уничтожены 42 дома и 27 транспортных средств.

На фоне участившихся обстрелов белгородские власти решили провести большинство мероприятий в День Победы онлайн. В частности, дистанционно пройдет ежегодная акция «Бессмертный полк».

