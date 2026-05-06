Крайсуд подтвердил решение о сносе коттеджного поселка «Буревестник» в Ольгинке

Краснодарский краевой суд отказал владельцам коттеджей в поселке «Буревестник» в селе Ольгинка Туапсинского района Кубани, пожаловавшимся на изъятие их земель и обязание их снести недвижимость. Об этом «Ъ-Кубань» сообщил представитель одного из участников дела Андрей Галандарев. Среди лишенных имущества оказалась и семья скандально известной экс-судьи крайсуда Елены Хахалевой.

В ноябре минувшего года районный суд удовлетворил иск прокуратуры, истребовав в пользу государства 65 земельных участков, принадлежащих 54 лицам. Построенные на них жилые здания признаны самостроями, подлежащими сносу. В числе ответчиков оказались Ольга и Кирилл Хахалевы — мать и сын скандально известной экс-судьи Краснодарского краевого суда Елены Хахалевой.

Как ранее выяснил «Ъ-Кубань», изначально участок площадью 0,5 га в 1991 году выделялся компании «Сургутспецжилстрой» как земли промышленности для строительства базы комплектации и бытового корпуса. Там началось возведение гаражных боксов, которые в 2003 году были выставлены на продажу. Впоследствии вид разрешенного использования массива был изменен с «гаражей» на «жилые объекты», а затем участки выкуплены у муниципалитета участки под зданиями по льготной цене. Так образовался коттеджный поселок «Буревестник».

В 2024 году прокуратура Туапсинского района вдруг выяснила, что участок под поселком относится к особо охраняемой территории лечебно-оздоровительных местностей регионального значения, границы которой были установлены в 1988 году, и здесь запрещено размещать объекты иного назначения. Кроме того, земли выбыли из госсобственности незаконно, так как распоряжаться ими вправе только Краснодарский край, а не муниципалитет, заявило надзорное ведомство.

Владельцы коттеджей настаивали на том, что земля и коттеджи были приобретены возмездно, право собственности зарегистрировано в ЕГРН и на момент сделок участки не имели никаких обременений. При этом они подчеркивали, что имущество выбыло из публичной собственности по воле уполномоченных органов — главы МО Туапсинский район и Департамента имущественных отношений Краснодарского края, который получил плату за участки. С завершения всех сделок прошло более 10 лет. Все это время суды узаконивали постройки на этих землях, а Росреестр регистрировал права на коттеджи. Истребовать у них земли нельзя ни ввиду истечения сроков исковой давности, ни ввиду добросовестности приобретения, заявляли ответчики.

Однако сначала Туапсинский, а теперь и краевой суд приняли сторону прокуратуры.

«Видимо, теперь нам придется взыскивать материальный ущерб с муниципалитета и казны РФ за незаконные действия чиновников. Следственный комитет в настоящее время проводит дополнительную проверку по нашей истории, чтобы определить виновников из числа должностных лиц»,— прокомментировал «Ъ-Кубань» результаты рассмотрения дела в апелляционном суде господин Галандарев.

Михаил Волкодав