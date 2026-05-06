В Южном районе Новороссийска произошло аварийное отключение света

В Южном районе Новороссийска и в Мысхако частично приостановили подачу электричества, сообщает муниципальный центр управления.

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

По данным МЦУ Новороссийска, без энергоснабжения в настоящее время находятся улицы Хворостянского, 21, Алексея Матвейкина, район улиц им. В. Алтаева, Тихая, пер. Счастливый и пер. Дружный в Мысхако.

Причина отключения электричества неизвестна. На место выехала аварийная бригада для восстановления.

