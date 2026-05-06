Аэропорт Сочи возобновил работу после отмены угрозы атаки дронов

В Сочи сняли временные ограничения на работу аэропорта курорта. Об этом сообщили в пресс-службе воздушной гавани курорта.

Глава Сочи Андрей Прошунин заявил, что опасности для жителей и гостей курорта в настоящее время нет. По его словам, решение принято после оценки оперативной обстановки и получения данных от профильных ведомств.

При этом мэр напомнил, что потенциальную опасность могут представлять обломки сбитых беспилотников. Жителей и туристов призвали не приближаться к подозрительным предметам, не вести рядом с ними фото- и видеосъемку, не использовать мобильные телефоны в непосредственной близости и при обнаружении таких объектов обращаться по номеру 112.

Одновременно в Росавиации сообщили о снятии временных ограничений на прием и выпуск воздушных судов в аэропорту Геленджика. В федеральном ведомстве подчеркнули, что подобные меры вводятся исключительно в целях обеспечения безопасности полетов гражданской авиации.

Аэропорт Сочи ранее приостанавливал обслуживание рейсов с 14:36. На фоне ограничений задержки затронули порядка 60 рейсов. После отмены ограничительных мер авиагавань приступила к восстановлению штатного графика работы и поэтапному обслуживанию задержанных вылетов и прибытий.

Также сообщалось, что аэропорт Геленджика готов к приему и отправке воздушных судов в соответствии с действующим извещением с 08:30.

Ранее Минобороны РФ информировало, что в период с 14:00 до 21:00 средства противовоздушной обороны нейтрализовали 93 беспилотника над 15 регионами страны, включая Краснодарский край, Республику Адыгея, а также акватории Черного и Азовского морей.

Ситуация на объектах транспортной инфраструктуры региона находится под контролем профильных служб.

Мария Удовик