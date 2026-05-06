Пять человек погибли в результате ночной атаки БПЛА на Крым

В ночь на 6 апреля Крым подвергся атаке беспилотных летательных аппаратов, по ним работали силы противовоздушной обороны и мобильные огневые группы. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов.

По его словам, в результате удара по Джанкою имеются жертвы среди гражданского населения — погибли пять человек. Власти пообещали оказать необходимую помощь пострадавшим и семьям погибших. На месте происшествия работают профильные службы, ситуация находится на контроле регионального руководства.

В Министерстве обороны РФ сообщили, что всего за ночь было уничтожено 53 беспилотника над различными регионами страны. По данным ведомства, дроны были нейтрализованы над Белгородской, Брянской и Курской областями, Крымом, Московским регионом, а также над акваторией Черного моря.

