Суд вновь продлил арест экс-министру здравоохранения Кузбасса Дмитрию Беглову

Центральный райсуд Кемерова до 7 июня продлил срок содержания под стражей бывшему министру здравоохранения Кузбасса Дмитрию Беглову. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов региона.

Дмитрий Беглов был задержан правоохранителями в июне прошлого года. С того момента он находится в СИЗО. Экс-министру вменяют получение взяток (ч. 5 и 6 ст. 290 УК РФ).

По версии следствия, он лично получил вознаграждение от руководителя обособленного подразделения в Кемерове новосибирского ООО «Медтрейд-СРЦ» «за оказание содействия в заключении договоров на закупку и поставку медицинских изделий и товаров медицинского назначения, а также за общее покровительство».

Александра Стрелкова