В Ярославле «Камень дружбы» с городами-побратимами уберут с центральной площади

В Ярославле камень с названиями бывших городов-побратимов переместят с площади Волкова в парк на Первомайской улице. Об этом заместитель мэра Вячеслав Гаврилов сообщил в ответ на очередное обращение активиста Сергея Казанского.

Фото: Сергей Казанский

Сергей Казанский несколько лет добивается переноса камня с центральной площади. Ранее мэрия отказывала активисту, однако на этот раз сообщила о принятом решении перенести камень. Он разместится в парке «Дружба» на Первомайском бульваре, где в советское время был парк Моторного завода.

«В настоящий момент идет разработка новой концепции парка "Дружба", в которой размещение "Камня дружбы" на территории парка разработчиком уже предусмотрено. Однако "Камень дружбы" будет перемещен на новое место только после выполнения всех необходимых подготовительных и строительных работ и работ по благоустройству, то есть не ранее 2027 года»,— говорится в ответе Вячеслава Гаврилова.

Причины переноса камня заместитель мэра не указал. В последнем письме в адрес мэра Артема Молчанова и обращении на прямую линию Владимира Путина Сергей Казанский написал, что страны Европы и Америки, с городами которых Ярославль ранее имел побратимские связи, ведут антироссийскую политику. В частности, они финансируют Украину, беспилотники которой «бомбят Ярославль» и «убивают ярославцев».

«Нахождение такого памятного знака, как "Камень дружбы", на центральной площади Ярославля неуместно — его надо убрать»,— говорилось в письме Сергея Казанского мэру Артему Молчанову.

«Ъ-Ярославль» сообщал, что в 2023 году мэр отказал в переносе камня, так как отношения с бывшими побратимами являются частью истории. Ярославль имел связи с городами Йювяскюля (Финляндия), Пуатье (Франция), Коимбра (Португалия), Кассель и Ханау (Германия), Берлингтон (США), Эксетер (Великобритания), Сан-Рамон и Либерия (Коста-Рика), Бургас (Болгария). Открытие памятного знака городам-побратимам в Ярославле состоялось в 1992 году. В 2022 году побратимские связи были приостановлены.

Антон Голицын