В Новороссийске для достройки ряда ЖК могут привлечь нового инвестора

Власти Новороссийска рассматривают вариант привлечения нового инвестора для завершения строительства жилых комплексов, возводимых группой компаний «Черное море». Об этом сообщил глава города Андрей Кравченко в своем Telegram-канале.

По его словам, в настоящее время ведутся переговоры, и в случае подписания соглашения о намерениях строительство может быть возобновлено. При этом, как отметил господин Кравченко, уверенности в скором выходе нового застройщика на площадку пока нет.

Ранее группа компаний «Черное море» предпринимала попытки привлечения кредитного финансирования, однако в предоставлении заемных средств было отказано. В связи с этим девелоперу необходимо искать альтернативные источники для завершения проектов.

Речь идет о жилых комплексах, реализуемых в рамках долевого строительства. Окончательные решения по дальнейшей судьбе объектов, как ожидается, будут приняты до конца мая, после чего дольщикам планируется представить конкретный план завершения работ.

Согласно данным Единой информационной системы жилищного строительства, к маю 2026 года ГК «Черное море» ведет строительство 10 многоквартирных домов, все они отмечены как объекты с ожидаемым переносом сроков ввода. Общий объем проекта составляет 1,68 тыс. квартир площадью 95,2 тыс. кв. м. Среди них — ЖК «Посейдон», «Посейдон 2», «Суджук-Кале 1», «Суджук-Кале 2» и «Море-Море».