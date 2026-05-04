С грядок Вадима Мошковича соберут полтриллиона

“Ъ” стали известны подробности антикоррупционного иска Генпрокуратуры, поданного к основателю ГК «Русагро» Вадиму Мошковичу и другим соответчикам об изъятии их активов на сумму более полутриллиона рублей. По данным надзора, будучи в 2006–2014 годы сенатором, господин Мошкович не отказался от занятий бизнесом, а свой политический и административный ресурс использовал для покровительства коммерческим структурам и предоставления им различных преференций.

Вадим Мошкович

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Вадим Мошкович

Ответчиками по иску, который Хамовнический райсуд Москвы рассмотрит 5 мая, помимо господина Мошковича выступают его жена Наталия Быковская, сестра Юлия Трибунская, племянник Сергея Трибунский, супруга последнего Луиза Площанская, бывший гендиректор компании «Русагро» Максим Басов, а также ООО «Производственно-коммерческая фирма "Профит"» и ООО «Финансовый ресурс».

Из иска следует, что еще до того, как стать сенатором от Белгородской области, господин Мошкович занимался бизнесом, создав ГК «Русагро», которая производит сельхозпродукцию.

Надзор утверждает, что господин Мошкович «решил пойти во власть» ради расширения своего бизнеса. По протекции тогдашнего губернатора Белгородской области Евгения Савченко бизнесмен в 2006 году стал членом Совета федерации, был введен в состав комитета по экономической политике, предпринимательству и собственности, а затем избран заместителем его председателя. В 2010 году господин Мошкович вошел в комитет Совета федерации по делам СНГ, где был избран заместителем руководителя, а годом позднее утвержден членом комитета по экономической политике.

По версии Генпрокуратуры, господин Мошкович нарушил запрет на совмещение госслужбы с занятием бизнесом, а «служебные полномочия и политическое влияние использовал для незаконного обогащения себя и аффилированных ему лиц».

По данным прокуратуры, после избрания в СФ представителем от законодательного органа власти Белгородчины господин Мошкович продолжил владеть и управлять ГК «Русагро», куда по состоянию на 2006 год входили 36 хозяйств, 10 региональных торговых филиалов, 6 перерабатывающих предприятий пищевой промышленности.

Кроме того, господин Мошкович не декларировал достоверно полный состава подконтрольных ему предприятий, а также не отразил владение кипрскими офшорными компаниями Sethal Holdings Limited и Ros Agro PLC, которые использовались, в частности, для вывода прибыли ГК за рубеж, говорится в иске.

Надзор утверждает, что в периоды занятия публичной должности господином Мошковичем были созданы новые хозяйствующие субъекты — ПАО «Группа "Русагро"», АО «Белрегионразвитие», АО «Самараагропромпереработка», ООО «Русагро-Инвест», ООО «Русагро-Приморье», ООО «Сорочинский маслоэкстракционный завод», ООО «Тамбовский бекон», активы которых в 2014 году составили более 40 млрд руб.

«За восемь лет нахождения Мошковича во власти и в результате его взаимодействия с региональными властями Белгородской области холдингу переданы сельскохозяйственные угодья в обход процедуры торгов и без оплаты их рыночной стоимости»,— считает Генпрокуратура. Так, в иске отмечается, что земельный фонд ГК «Русагро» вырос в 10 раз — с 50 тыс. га до 504 тыс. га., а объем ежегодной чистой прибыли повысился с 163,3 млн руб. до 5,8 млрд руб.

В период работы в СФ ответчик также занимался девелоперским бизнесом, в частности осуществив финансирование подконтрольного ему ОАО «Масштаб», на базе которого им в 2011 году была создана группа строительных компаний «А101». К 2015 году капитализация группы превысила 41,5 млрд руб., гласит документ.

По данным надзора, сложив в декабре 2014 года досрочно полномочия сенатора, господин Мошкович «продолжил извлекать коррупционные доходы», вкладывая их в приобретение «новых имущественных объектов».

В частности, «задействовав коррупционные связи» с бывшим заместителем главы администрации Тамбовской области по агропромышленному комплексу Сергеем Ивановым (арестован по уголовному делу господина Мошковича), он в 2015–2019 году получил бюджетные субсидии и налоговые преференции на сумму свыше 13,5 млрд руб. для структур ГК «Русагро» в Тамбовской области.

Приобретенные «противоправным путем» активы и денежные средства вовлекались господином Мошковичем в гражданский оборот в целях последующей легализации, а за счет коррупционных доходов им приобретались производственные мощности, дорогостоящая недвижимость и создавались новые хозяйствующие субъекты.

«В результате актов коррупции стоимость имущества ГК "Русагро" в настоящее время превышает 551 млрд руб., ежегодная выручка — 396 млрд руб., а валовая прибыль — 74,4 млрд руб. Имущественный комплекс холдинга включает в себя земельный фонд площадью 823 тыс. га, 12 заводов (6 маслоэкстракционных, 4 — по выпуску промышленных жиров, 2 — молочной продукции), 9 площадок по производству сахара, 20 свиноводческих комплексов на территории 15 регионов, в том числе Белгородской, Тамбовской, Воронежской, Курской, Орловской и других областей»,— сказано в иске.

В нем отмечается, что «для размытия структуры владения холдингом» господин Мошкович распределил акции материнской компании ПАО «Группа "Русагро"» между собой и своими доверенными лицами — женой Наталией Быковской, племянником Сергеем Трибунским, женой последнего Луизой Площанской и «подконтрольным (ему) директором холдинга» Максимом Басовым. Приобретенное же на «коррупционные доходы» высоколиквидное имущество (четыре земельных участка, три здания и три помещения в Москве и Московской области общей площадью 2,1 га) ответчик Мошкович зарегистрировал на свою жену.

Прокуратура просит суд обратить в доход государства акции материнской компании холдинга — ПАО «Группа "Русагро"», зарегистрированные на Вадима Мошковича, Максима Басова и других соответчиков, а также 100% доли в уставном капитале ООО «Финансовый ресурс», 1% доли в уставном капитале ООО «Бондарский сыродельный завод», 0,01% доли в уставном капитале ООО «Группа компаний "Русагро"» и 25% доли в уставном капитале ООО «Геомирагро».

Также, по мнению надзора, изъятию в казну подлежат ряд жилых и нежилых помещений в столице и Подмосковье, денежные средства, изъятые в ходе обыска в офисе и автомобиле у господина Мошковича (29,3 млн руб., $1,8 млн и €1,6 млн).

Кроме того, прокуратура требует конфисковать находящиеся на счетах у создателя «Русагро» свыше 10,2 млрд руб., 3,7 млрд руб., хранившиеся на счете ООО «Финансовый ресурс», а также 78,6 млн руб., находящиеся на счете в банке у господина Басова.

По ходатайству истца суд наложил арест на имущество ответчиков. Оперативно получить комментарии адвокатов господина Мошковича “Ъ” не удалось. В свою очередь адвокат Максима Басова Дмитрий Кравченко сообщил, что столь стремительное рассмотрение дела незаконно.

Иск поступил 30 апреля, беседа сторон прошла 4 мая, а уже на следующий день назначено рассмотрение заявления по существу. Копия иска была вручена господину Басову лишь в день заседания 4 мая, само его участие в суде не было обеспечено, что «критически нарушает его процессуальные права». По версии защитника, в иске нет «решительно никаких оснований взыскивать что-либо с Максима Басова», который являлся гендиректором не только «Русагро», но и группы компаний СУЭК и «Глория джинс». Таким образом, утверждать, что господин Басов владел своими активами в интересах господина Мошковича, «просто несерьезно».

Напомним, что основатель ГК «Русагро» Вадим Мошкович, а также бывший гендиректор компании Максим Басов находятся под стражей с марта 2025 года по обвинению в хищении мошенническим путем (ч. 4 ст. 159 УК РФ) акций холдинга «Солнечные продукты». Также предпринимателям инкриминируют два эпизода преднамеренного банкротства (ст. 196 УК РФ) и легализацию преступных доходов (ст. 174.1 УК РФ). Общий ущерб по делу оценивается в более чем 86 млрд руб. Помимо этого отдельно господину Мошковичу инкриминируют получение взятки (ст. 290 УК РФ) от бывшего замглавы администрации Тамбовской области Сергея Иванова в виде охотничьего карабина Blaser R8 стоимостью 2,6 млн руб. Свою вину фигуранты отрицают. Расследование их дела завершено, стороны знакомятся с материалами.

Мария Локотецкая