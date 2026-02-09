Активы сократились доходно

Российский дочерний банк итальянской группы Unicredit по итогам 2025 года почти вдвое увеличил прибыль, до €814 млн. Высокие финансовые показатели ему удалось сохранить при явных признаках постепенного сворачивания бизнеса — сокращении кредитного портфеля (в два раза), численности персонала и количества отделений. Юникредит-банк продолжает получать высокий доход за счет размещения свободных средств в ЦБ, а также сокращения операционных расходов. Кроме того, большие резервы по судебным разбирательствам, которые сократили прибыль в 2024 году, в прошлом году не понадобились.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

В четвертом квартале 2025 года чистая прибыль Юникредит-банка (второго по величине банка РФ с акционерами из недружественной страны) сократилась более чем в два раза по сравнению с предшествующим периодом, превысив €104 млн, следует из отчетности по МСФО итальянской группы Unicredit. Годом ранее российский банк получил убыток почти в €22 млн, однако результат отчетного периода оказался худшим за прошедший год.

Но неудачный квартал не испортил год в целом — чистая прибыль по итогам 2025 года превысила €814 млн, что почти в два раза выше результата 2024 года. По этому показателю российский бизнес все еще значительно превосходит другие дочерние банки группы Unicredit в Восточной Европе, в частности кредитные организации Чехии (€481 млн), Болгарии (€448 млн), Хорватии (€447 млн), Румынии (€296 млн) и Венгрии (€205 млн).

При этом российский банк продолжил сокращение своих активов. За год кредитный портфель банка сократился в два раза, достигнув €626 млн, хотя ранее ЕЦБ потребовал от группы сократить его к концу года до менее чем €1 млрд (см. “Ъ” от 24 июля 2025 года). Тем не менее чистые процентные доходы банка изменились не слишком сильно — до €167 млн по итогам четвертого квартала против в среднем €188 млн в предшествующие три. «Можно предположить, что поступившие от погашения кредитов средства размещались в максимально безрисковые инструменты на счета в ЦБ и продолжали приносить какой-то доход. А снижение портфеля было очень хорошо компенсировано значительным сокращением процентных расходов, что оказало положительное влияние на маржу»,— отмечает руководитель направления по работе с финансовыми институтами группы Б1 Геннадий Шинин.

814 миллионов евро составила чистая прибыль Юникредит-банка в 2025 году

В Юникредит-банке на запрос “Ъ” не ответили.

Одновременно банк сокращал расходы, в частности, депозитный портфель снизился на 30%, до €2,74 млрд. Кроме того, существенно снизились и расходы на персонал. Если в 2024 году они превысили €110 млн, то по итогам 2025 года — €98 млн. Общее количество работников банка в России по итогам года составило 1,56 тыс., за год сократившись почти на 40%. По данным ЦБ, количество подразделений банка к настоящему времени составило 13, в три раза меньше, чем годом ранее.

В Райффайзенбанке (крупнейшем банке с акционерами из недружественной страны) в отчетном году наблюдалась иная ситуация. По данным группы Raiffeisen Bank International (RBI), по итогам года российский банк увеличил кредитный портфель на 6%, до €4,4 млрд, а депозитный — на 8%, до €10 млрд. При этом по итогам года банк понес чистый убыток в €86 млн. Такие потери объясняются выплатой компенсации «Расперия Трейдинг Лимитед» и созданием резервов под новый иск от этой компании на сумму €339 млн.

В августе 2025 года Юникредит-банк также выплатил около €460 млн по иску «Русхимальянса». Однако эти средства были зарезервированы банком во втором и четвертом кварталах 2024 года, что позволило ему сохранить существенную часть прибыли в прошлом году. По данным группы Unicredit, за весь 2025 год российская «дочка» отложила на прочие расходы и резервы только €7 млн. Даже когда банк сворачивает деятельность на какой-либо территории, он может показывать рост чистой прибыли «за счет того, что такие компоненты, как разовые реализации активов или расформирование резервов, могут положительно повлиять на финансовый результат», отмечает гендиректор аналитического агентства «Бизнесдром» Павел Самиев. При этом, по его словам, на пути сворачивания деятельности «банк не будет искать какие-то новые источники дохода, помимо традиционного кредитования или операций, которые приносят стандартный комиссионный доход».

Дарья Загайнова