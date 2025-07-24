Unicredit держит родственные связи

Несмотря на продолжающееся сокращение российского бизнеса, итальянская группа Unicredit стабильно получает высокую прибыль от дочернего банка. В частности, кредитный портфель Юникредит-банка к середине 2025 года сократился в 2,5 раза, тогда как чистая прибыль за первое полугодие выросла на 43%, до €472 млн. Впрочем, присутствие в России требует от Unicredit дополнительных резервов, что в будущем может сильнее отразиться на показателях прибыли.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Екатерина Матюшина, Коммерсантъ Фото: Екатерина Матюшина, Коммерсантъ

Чистая прибыль российского Юникредит-банка во втором квартале 2025 года выросла на 74,5% и составила €216 млн по сравнению со вторым кварталом 2024 года, следует из отчетности по МСФО группы Unicredit. За полугодие российский банк смог показать прибыль в €472 млн, что на 43% выше показателя прошлого года. Столь высокий финансовый результат был достигнут на фоне сворачивания основного банковского бизнеса.

Так, кредитный портфель на середину 2025 года составил €1 млрд, сократившись за год в 2,5 раза, а депозиты клиентов достигли €3,4 млрд, сократившись в 1,85 раза.

Вместе с тем, согласно отчетности, чистый процентный доход банка за первое полугодие 2025 года составил €385 млн, сократившись за год всего на 3,4%. При этом комиссионный доход за этот период вырос на 24,5% и достиг €127 млн. Более того, чистый доход от операций с ценными бумагами в отчетном периоде составил €149 млн, превысив прошлогодний показатель почти в два раза. Как отмечает «Интерфакс», глава группы Unicredit Андреа Орчел по результатам отчетности заявил, что в настоящее время «прибыль в России в основном обеспечена разницей между ставками по депозитам и высокими доходами от размещения средств в Банке России». При этом он отметил, что ежегодно группа создает «дополнительные резервы» по российскому бизнесу.

Как поясняет независимый финансовый эксперт Андрей Бархота, исторически Юникредит-банк «был корпоративным банком, который в большей степени ориентировался на крупных клиентов, и у него остались пассивы корпоративных клиентов», процентные расходы по которым не очень высокие. В то же время все свободные денежные средства банк размещает на депозиты в ЦБ. «Получается, что привлекает он деньги ниже ключевой ставки, а доходность размещения близка к ключевой ставке»,— отмечает эксперт. Это и дает довольно стабильный и достаточно высокий процентный доход. Кроме того, банк еще активно сокращает персонал, урезая сами отделения в регионах, фактически снижая расходы. Согласно отчетности Unicredit, если годом ранее количество сотрудников российского банка превышало 3 тыс. человек, то к началу 2025 года сократилось до 2,6 тыс. человек, а на середину 2025 года составило 2,36 тыс. человек.

Вместе с тем, следуя требованиям европейского регулятора, итальянская банковская группа активно отчиталась о досрочном сокращении российского бизнеса.

В частности, кредитный портфель Юникредит-банка (с учетом созданных резервов) к середине 2025 года сократился до €0,8 млрд, депозитный портфель — до €1 млрд, объем трансграничных платежей в иностранной валюте — до €6,4 млрд. Вместе с тем ЕЦБ требовал от группы Unicredit по итогам 2025 года сократить кредитный портфель до размера менее €1 млрд, депозитный портфель — до менее €2 млрд, а объем трансграничных платежей — до менее €8,5 млрд.

216 миллионов евро составила чистая прибыль российского Юникредит-банка во втором квартале.

Эксперты отмечают, что российский рынок сохраняет привлекательность даже в условиях жесткого регулирования ЦБ, высоких ставок и внешних ограничений. Партнер-эксперт агентства «Яков и партнеры» Илья Иванинский отмечает, что «российский рынок более привлекательный, чем европейский, с точки зрения своей доходности и является важнейшим источником прибыли в масштабах всей группы». В частности, доля по прибыли российского Юникредит-банка в общей прибыли группы сохраняется высокой, около 10%. Это меньше, чем прибыль от бизнеса Unicredit в Италии, Германии или Австрии, но в 1,5 раза больше, чем прибыль от бизнеса в Болгарии, Чехии или Хорватии.

Вместе с тем накануне появилась информация, что группа Unicredit отказалась от приобретения конкурирующей финансовой организации Banco BPM из-за препятствий со стороны правительственных органов Италии. Причиной стала необходимость соблюдения правила «золотой силы», которое позволяет правительству вмешиваться в стратегически важные сделки, такие как приобретение крупных финансовых учреждений. Однако одним из ключевых условий одобрения сделки была обязанность Unicredit выйти из российского рынка. В таких условиях, по мнению Ильи Иванинского, «вряд ли банк хочет бизнес сворачивать, но вопрос в том, продолжат ли на него давить власти или нет».

Ольга Базутова, Юлия Пославская