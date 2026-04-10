И банк — на сдачу

Как стало известно “Ъ”, итальянская группа Unicredit отказалась от планов продать Юникредит-банк и рассматривает вариант полного сворачивания бизнеса и сдачи лицензии. Сейчас идет активный процесс продажи активов и сокращения кадров. В такой конфигурации после ликвидации банк получит существенно больше, чем примерно10% от капитала, как при продаже, но средства будут заморожены на счетах типа С, отмечают юристы. В дальнейшем прежний собственник сможет получить их через обмен на замороженные в ЕС активы РФ.

Юникредит-банк доигрывает свою партию на российском рынке

Юникредит-банк доигрывает свою партию на российском рынке

О том, что итальянская группа Unicredit пересмотрела подход к выходу с российского рынка, рассказали “Ъ” несколько источников, знакомых с планами группы и близких к Юникредит-банку (основной актив группы в России). Если ранее основным вариантом выхода с российского рынка группа видела продажу банка (см. “Ъ” от 12 февраля 2025 года), то теперь рассматривается сворачивание бизнеса до нуля, с дальнейшей сдачей лицензии и ликвидацией, знают собеседники “Ъ”.

В самом банке не ответили на запрос “Ъ”.

Юникредит-банк на 100% принадлежит группе Unicredit. Группа предпринимает попытки уйти из России с 2022 года. В числе банков, заинтересованных в покупке Юникредит-банка, участники рынка называли Совкомбанк, Экспобанк, «Уралсиб», впрочем, дальше переговоров дело не продвинулось. Продажу Юникредит-банка осложняет его попадание в перечень кредитных организаций, в отношении которых установлен запрет на сделки с долями и акциями без специального разрешения.

ЕЦБ в апреле 2024 года направил ряду европейских банков, в том числе и группе Unicredit, требование об ускорении процесса сворачивания бизнеса в России. В феврале 2025 года глава итальянской группы Андреа Орчел заявлял, что группа видит интерес к Юникредит-банку со стороны стран, не вводивших санкции против РФ. В мае итальянская газета Il Messaggero сообщила, что три компании из ОАЭ (Asas Capital, Mada Capital и Inweasta) предложили казначейству Италии купить с большим дисконтом российские «дочки» группы Unicredit. При этом источники “Ъ” отмечали, что конечными бенефициаром сделки может быть российская Альфа-групп (см. “Ъ” от 29 мая 2025 года). Однако, по словам собеседников “Ъ”, знакомых с ситуацией, на данный момент переговоры не ведутcя. В Unicredit, Asas Capital и Mada Capital не ответили на запрос “Ъ”. В Inweasta сообщили, что отслеживают инвестиционные и консультационные возможности на ключевых рынках (Европа, Ближний Восток и Северная Африка, а также СНГ), но обсуждают работу «только после того, как сделка закрыта, а стороны дали согласие на публичное раскрытие информации».

Андреа Орчел неоднократно заявлял, что Unicredit не собирается продавать актив по любой цене. При этом при продаже иностранного банка с собственниками из недружественных стран дисконт составит не менее 60% от рыночной стоимости чистых активов, кроме того, придется заплатить добровольный взнос в бюджет РФ в размере не менее 35% от стоимости активов. При таких отчислениях продаже собственник, по экспертным оценкам, получит примерно 10% от капитала Юникредит-банка. По данным отчетности банка, на 1 января 2026 года его собственный капитал составлял 344,5 млрд руб., увеличившись за год на 13%.

Продажа банка со всеми предусмотренными дисконтами выглядит крайне невыгодно. Банк пошел по пути распродажи отдельных активов, а также резкого сокращения расходов.Партнер корпоративной практики Stonebridge Legal Роман Прудентов уточняет, что если «сделка совершается между российскими организациями в отношении, например, кредитного портфеля, ограничения, предусмотренные при продаже банка иностранным владельцем, неприменимы». Юникредит-банк уже реализовал большую часть лизингового портфеля (см. “Ъ” от 9 декабря 2025 года). «Сейчас реализуются все возможные активы, сворачивается сеть, розничный бизнес в регионах уже свернут, корпоративный тоже сворачивают, идет сокращение кадров, в том числе клиентских менеджеров с большими выплатами»,— рассказывает один из собеседников “Ъ”. За 2025 год, согласно отчетности Unicredit, кредитный портфель российского банка сократился в два раза, до €626 млн, депозиты — на 30%, до €2,74 млрд. Общее количество сотрудников по итогам года составило 1,56 тыс., сократившись за год почти на 40%. (см. “Ъ” от 10 февраля). По словам другого источника “Ъ”, основная цель — свернуть бизнес до минимума, капитализировать прибыль и сдать лицензию, «таким образом требование о выходе будет выполнено, но меньшей ценой».

Банки с иностранным участием не лишены права ликвидировать свои юрлица в России, отмечают юристы. «По итогу такой ликвидации может остаться некоторое имущество и денежные средства, которые при нормальном течении процесса ликвидации подлежали бы распределению между учредителями пропорционально их доле участия в организации»,— поясняет управляющий партнер адвокатского бюро «Астериск» Владимир Хантимиров. Однако вывод таких средств в пользу собственника-нерезидента из недружественного государства ограничен решениями ЦБ вплоть до октября 2026 года, отмечает эксперт. Таким образом, остатки капитала банка после завершения процесса ликвидации с высокой долей вероятности окажутся замороженным на счетах типа С, «но конфискации подлежать не будут», указывает господин Хантимиров.

По мнению руководителя проектов адвокатского бюро «Вертикаль» Ивана Бабина, указанные средства или их часть могут быть использованы при обмене активами, однако данная процедура требует согласования правительственной комиссии, Банка России, указа президента РФ, а также определенной политической воли. В ЦБ и Минфине на запрос “Ъ” не ответили.

Ксения Дементьева, Яна Рождественская