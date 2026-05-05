На Ставрополье на закупку лекарств от диабета направлен 1 млрд рублей
В 2026 году из бюджета Ставропольского края направлено более 1 млрд руб. на обеспечение лекарственными препаратами и медицинскими изделиями больных, страдающих сахарным диабетом. Об этом сообщает пресс-служба министерства здравоохранения региона.
Лечение больных с сахарным диабетом проходит в терапевтическом отделении Краевого клинического центра специализированных видов медицинской помощи №1. Здесь пациентам назначают заместительную инсулиновую терапию с помощью инсулиновых помп, непрерывный мониторинг уровня гликемии и компьютерный анализ показателей.
«Использование систем непрерывной инфузии и мониторинга позволяет эффективно контролировать гликемию и существенно снижать риск тяжелых осложнений»,— отметили в ведомстве.
Внедрение высокотехнологичных методов для борьбы с сахарным диабетом проводится по нацпроекту «Продолжительная и активная жизнь».