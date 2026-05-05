В КБР объем промпроизводства вырос на 9,3%

В января-марте 2026 года индекс промышленного производства в Кабардино-Балкарской республике составил 109,3%. Об этом сообщается в материалах Северо-Кавказстата.

В этот период увеличение объемов производства в водоснабжении, водоотведении, организации сбора и утилизации отходов, деятельности по ликвидации загрязнений составило 22,8%, в обеспечении электрической энергией, газом и паром показатель вырос на 14,2%, а в обрабатывающих производствах — на 7,9%.

В тоже время отмечено снижение объемов производства в добыче полезных ископаемых на 10,5%.

В первом квартале 2026 года в КБР выпуск текстильных изделий увеличился в 2,2 раза, а производство прочих готовых изделий возросло в 3,1 раза. Производство электрического оборудования выросло в 1,8 раза, мебели — в 1,9 раза. Кроме того, производство одежды увеличилось на 46,3%, готовых металлических изделий — на 24,2%, а выпуск компьютеров, электронных и оптических изделий вырос на 3,6%.

Наталья Белоштейн