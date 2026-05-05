В Ярославской области вновь приостановил работу аэропорт

В ярославском аэропорту (Туношна) введены ограничения на прием и выпуск воздушных судов, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко 5 мая в 17:40.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба правительства Ярославской области Фото: Пресс-служба правительства Ярославской области

Он напомнил, что ограничения вводятся для обеспечения безопасности полетов.

Аэропорт работает с перерывами последние четыре дня: согласно сообщениям Росавиации, воздушная гавань не принимала и не выпускала самолеты в период с 4:33 2 мая до 10:33 3 мая, а также с 20:23 4 мая до 12:45 5 мая. Накануне на сутки был задержан рейс из Казани.