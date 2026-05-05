На сутки задержан рейс из Казани в Ярославль

Авиарейс Казань — Ярославль перенесен с 4 мая 21:25 на 5 мая 23:00. Соответствующие данные отражены на онлайн-табло казанского аэропорта.

Таким образом, прибудет самолет в Ярославль лишь в 00:10 6 мая. По данным онлайн-табло ярославского аэропорта, был отменен вылет в Сочи 5 мая в 1:35.

«Ъ-Ярославль» сообщал, что ярославский аэропорт (Туношна) закрыт для приема и выпуска самолетов с 20 часов 4 мая. Введение ограничений Росавиация объяснила обеспечением безопасности полетов.