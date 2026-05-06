В Сочи отменили угрозу атаки беспилотников

В Сочи отменили угрозу атаки беспилотных летательных аппаратов. Об этом сообщил глава курорта Андрей Прошунин в своем Telegram-канале.

Ранее на территории курорта действовал режим повышенной готовности, связанный с возможной угрозой воздушного характера. В этот период профильные ведомства осуществляли мониторинг ситуации и принимали необходимые меры безопасности.

После оценки текущей обстановки ограничения были сняты. Городские службы продолжают работу в штатном режиме, а объекты жизнеобеспечения функционируют без изменений.

Жителям и гостям Сочи рекомендуется сохранять внимательность и ориентироваться только на официальные источники информации. Власти также напоминают о необходимости соблюдать меры предосторожности и сообщать в экстренные службы о подозрительных предметах или происшествиях.

На территории Краснодарского края ранее неоднократно вводились аналогичные предупреждения в связи с угрозой атак беспилотников. Решения о введении и отмене таких режимов принимаются исходя из данных оперативных служб и текущей ситуации.

Муниципальные и региональные структуры продолжают контроль обстановки и готовы оперативно реагировать при изменении условий.

Мария Удовик