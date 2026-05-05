Андрей Прошунин сообщил о работе ПВО в Сочи

На территории Сочи задействованы системы противовоздушной обороны. Об этом сообщил глава города Андрей Прошунин.

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

По словам руководителя муниципалитета, профильные службы выполняют необходимые мероприятия в рамках обеспечения безопасности. Дополнительные детали о характере работы средств противовоздушной обороны не уточняются.

Оперативная обстановка находится под контролем уполномоченных ведомств. Жителям и гостям курорта рекомендовано сохранять спокойствие, следить за официальной информацией и выполнять указания экстренных служб.

В подобных ситуациях власти традиционно напоминают о необходимости соблюдать меры предосторожности, не приближаться к подозрительным предметам и не распространять непроверенные сведения. При обнаружении возможных обломков или иных опасных объектов следует незамедлительно обращаться по номеру экстренных служб.

В Краснодарском крае ранее неоднократно вводились режимы повышенной готовности в связи с угрозами воздушного характера. Региональные и муниципальные структуры продолжают круглосуточный мониторинг ситуации.

Городские власти подчеркивают, что вся официальная информация будет доводиться до населения по мере поступления данных от профильных служб.

Мария Удовик