Объем жилищного строительства на Кубани вырос на 7% за год

Объем жилищного строительства в Краснодарском крае по состоянию на 1 мая 2026 года достиг 8,2 млн кв. м, увеличившись на 7% в годовом выражении. Такие данные приводит «Дом.РФ».

По динамике ввода жилья регион занимает второе место в стране. Лидером по темпам роста стала Ленинградская область, где показатель увеличился на 9% — до 4,7 млн кв. м. На третьей позиции находится Ростовская область с приростом 6% и объемом строительства 4,8 млн кв. м.

Наиболее существенное сокращение зафиксировано в Тюменской области, где объем жилья в стадии строительства снизился на 13% и составил 3,6 млн кв. м.

В целом по России портфель строящегося жилья достиг 119,3 млн кв. м. При этом доля проектов, реализуемых вне десятки крупнейших регионов, выросла до 47%, увеличившись на 2,2 процентного пункта по сравнению с аналогичной датой прошлого года.

