Суд на Кубани заочно арестовал подозреваемого в поставке некачественных БПЛА

Суд заочно избрал меру пресечения в виде заключения под стражу в отношении предпринимателя Романа Любименко, ставшего фигурантом уголовного дела о мошенничестве при поставках беспилотных летательных аппаратов для нужд специальной военной операции. Об этом ТАСС сообщили в правоохранительных органах Краснодарского края.

По данным следствия, господин Любименко выступал единственным поставщиком БПЛА, закупавшихся за счет бюджетных средств по завышенной стоимости, при этом часть продукции, как утверждается, не соответствовала заявленным характеристикам. После возбуждения уголовного дела он скрылся от органов предварительного следствия и объявлен в розыск.

Эпизоды предполагаемых хищений были выявлены в рамках расследования дел в отношении бывшего вице-губернатора Краснодарского края Александра Власова и директора регионального департамента по делам казачества Александра Тарарыкина. Следствие считает, что поставщик был аффилирован с региональными властями.

Также проверяется версия об использовании супруги господина Любименко в качестве номинального участника схем, связанных с поставками комплектующих и последующей легализацией средств. Предварительный ущерб оценивается в 90 млн руб. Надзорные органы готовят антикоррупционный иск с требованием обратить в доход государства имущество фигурантов и их предполагаемых партнеров.

Вячеслав Рыжков