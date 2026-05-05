Аэропорт Внуково снова приостановил работу

В московском аэропорту Внуково ввели ограничения на прием и выпуск самолетов для обеспечения безопасности полетов. Об этом сообщила пресс-служба Росавиации.

Утром авиагавань уже приостанавливала работу, ограничения также вводились в других московских аэропортах — Домодедово, Шереметьево и Жуковский. Спустя примерно три часа все аэропорты возобновили работу.

С начала суток силы ПВО сбили 10 беспилотников на подлете к Москве, сообщал мэр столицы Сергей Собянин.