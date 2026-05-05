Аэропорты московского авиаузла возобновили работу

В аэропортах Домодедово и Жуковский сняты временные ограничения на прием и выпуск самолетов. Об этом сообщила пресс-служба Росавиации. Около часа назад к штатной работе вернулись аэропорты Шереметьево и Внуково.

Ограничения вводились для обеспечения безопасности полетов, уточнили в ведомстве. Домодедово и Жуковский не принимали и не выпускали самолеты около трех часов.

С начала дня на подлете к Москве сбиты 10 беспилотников. О возможных жертвах и повреждениях на земле не сообщалось.