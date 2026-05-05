На подлете к Москве сбиты еще четыре БПЛА

Силы ПВО уничтожили еще четыре беспилотника, летевших в сторону Москвы. Об этом сообщил мэр Сергей Собянин. Всего с начала дня на подлете к столице сбиты 10 БПЛА.

На месте падения обломков дронов работают специалисты экстренных служб. Информацию о возможных пострадавших и повреждениях на земле господин Собянин не привел.

На данный момент приостановили работу все аэропорты московского авиаузла. Ограничения на полеты в Шереметьево действуют с 12:15 мск, судя по Telegram-каналу воздушной гавани.