«Цифровизация сегодня — это уже не преимущество, а условие выживания бизнеса»

Директор по работе с корпоративным и государственным сегментами макрорегиона «Юг» ПАО «Ростелеком» Алексей Коновалов побывал на Кавказском инвестиционном форуме и рассказал о цифровизации туризма и трансформации туристической отрасли.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: предоставлено пресс-службой ПАО Ростелеком Фото: предоставлено пресс-службой ПАО Ростелеком

Цифровизация туристической отрасли на юге России становится не просто трендом, а базовой инфраструктурной необходимостью, без которой развитие региона уже невозможно. Речь идет уже не только о подключении к интернету, а о перестройке всей модели работы бизнеса — от гостиниц и санаториев до крупных курортных кластеров. Одним из ключевых игроков в этом процессе выступает «Ростелеком», который формирует для рынка комплексные цифровые экосистемы — от базовой инфраструктуры до прикладных сервисов управления бизнесом. На полях Кавказского инвестиционного форума “Ъ-Кавказ” поговорил с директором по работе с корпоративным и государственным сегментами макрорегиона «Юг» ПАО «Ростелеком» Алексеем Коноваловым о том, как меняется инвестиционная карта региона, почему гостиницы уходят от привычных моделей работы и как цифровизация превращается в инструмент прямой экономии и выживания бизнеса.

Инвестиции и инфраструктура

— Какова доля Кавказа в инвестициях «Ростелекома» по макрорегиону «Юг» и как она меняется?

Если смотреть на инвестиции как на единый «пирог», то доля Кавказа составляет порядка 30–35% от всего макрорегиона «Юг», и эта доля стабильно растет. За последние два года объем вложений увеличился примерно на 50%, что связано с активным развитием туристической инфраструктуры, появлением новых курортов и ростом деловой активности. Все это формирует устойчивый спрос на цифровую инфраструктуру и требует от нас опережающего развития сетей.

— Какие направления цифровизации сегодня для вас ключевые?

У нас два базовых направления. Первое — инфраструктура. Ни один бизнес сегодня не может работать без стабильного интернета и качественного Wi-Fi, особенно с учетом ограничений мобильной связи в отдельных зонах. Мы видим резкий рост спроса на проводные решения и фиксированную связь, и наша задача — максимально быстро закрывать этот базовый слой потребностей. Второе направление — цифровые сервисы, которые уже напрямую влияют на экономику бизнеса, позволяя снижать издержки и автоматизировать процессы.

«Цифровой отель» и экономика сервисов

— Как «Ростелеком» трансформирует гостиничный бизнес?

Раньше гостиничная отрасль работала через набор разрозненных систем: интернет отдельно, Wi-Fi отдельно, видеонаблюдение отдельно, телевидение отдельно. Сейчас мы объединяем это в единый продукт «Цифровой отель», где ядром выступает PMS-система управления отелем. Именно вокруг нее выстраивается вся цифровая экосистема. Рынок долгое время был завязан на зарубежные решения, но сейчас идет активный переход на отечественное ПО. Мы заранее вошли в этот процесс, собрали в единую экосистему комплекс проверенных на опыте сервисов и услуг, подключаем и сопровождаем отели в процессе бесшовной миграции на новые решения.

— Что происходит на рынке систем бронирования и почему это стало проблемой для отелей?

После ухода международных игроков рынок агрегаторов оказался сильно сконцентрирован, и комиссии выросли до 20%, а в отдельных случаях и выше. Для гостиничного бизнеса это стало серьезной нагрузкой. Крупные сети могут компенсировать это за счет собственных систем, но малый и средний бизнес — нет. Поэтому формируется запрос на альтернативные решения, которые позволяют снижать зависимость от посредников и выстраивать прямые продажи.

— Какие цифровые решения дают прямую экономию бизнесу?

Хороший пример — система видеоаналитики на автоматизированной линии шведского производства. Камеры с ИИ анализируют, сколько еды реально потребляется, и помогают оптимизировать приготовление. Это снижает списания и перепроизводство, а экономия может достигать 20–30%. Плюс появляется контроль процессов и дисциплина персонала. Также есть система «умных закупок», которая работает как цифровой маркетплейс поставщиков, снижая издержки и убирая ручные процессы согласований.

— Как устроены модели внедрения таких решений?

Мы используем несколько моделей. Есть классическая схема покупки оборудования с обслуживанием. Есть модель соинвестирования, когда мы частично финансируем внедрение и переносим часть стоимости в ежемесячный платеж. Есть модель разделения эффекта, когда экономия делится между нами и клиентом. При этом почти всегда начинаем с пилотных проектов, чтобы бизнес мог увидеть реальный результат на практике и только потом принимал решение о долгосрочном контракте.

ЦОД и безопасность городов

— Можете привести пример крупных инфраструктурных проектов, например, в сфере ЦОД и цифровизации промышленности?

В конце прошлого года мы открыли ЦОД в Ставрополе. Он обеспечивает необходимыми вычислительными мощностями и объемами хранения данных государственных и бизнес-заказчиков Ставропольского края. Клиентам ЦОДа доступен широкий перечень услуг, включая размещение серверного оборудования, аренды облачной инфраструктуры и защищенных каналов связи для безопасного обмена данными. В Северо-Кавказском федеральном округе и Ставропольском крае практически отсутствуют крупные коммерческие ЦОДы, поэтому именно близость расположения к конечным потребителям дает возможность существенно сократить задержки и обеспечить высокую скорость работы сервисов — менее 10 миллисекунд для пользователей внутри Ставрополья. В целом, у нас сильная экспертиза в области ЦОДов, и «Ростелеком» остается одним из лидеров этого рынка в стране. Параллельно идет масштабная цифровизация телефонии в госсекторе: устаревшие иностранные АТС заменяются на отечественные решения, в числе которых наш сервис «Виртуальная АТС», что критически важно для устойчивости и безопасности связи. Этот процесс тоже требует значительных облачных ресурсов, которые обеспечиваются нашими ЦОДами.

— Какие решения вы реализуете в городах в части безопасности и цифровой инфраструктуры?

Это направление «Безопасный город» и системы оповещения населения. Речь идет об уличных системах, которые позволяют оперативно информировать жителей в случае чрезвычайных ситуаций. Параллельно развиваются элементы городской цифровой среды: Wi-Fi в общественных пространствах, видеонаблюдение, системы мониторинга. Все это формирует базовый цифровой слой городской безопасности и управления.

Курорты Кавказа: Архыз, Терскол и кластерная модель

— Как вы работаете с туристическими проектами и курортами?

Мы всегда стараемся заходить на самых ранних стадиях, еще до активного строительства. Например, в Архызе мы начали работу на этапе формирования курорта, и сегодня значительная часть цифровой инфраструктуры там уже создана нами. Кстати,на Кавказском инвестиционном форуме был дан старт строительству нового аэропорта «Архыз». «Нулевой километр» установили при участии вице-премьера Александра Новака, министра транспорта Андрея Никитина, министра экономического развития Максима Решетникова и главы Карачаево-Черкесии Рашида Темрезова. Церемония запуска строительства проходила по телемосту, для организации которого «Ростелеком» проложил специальную оптоволоконную линию. Теперь наша задача — построить цифровую инфраструктуру для будущего аэропорта.

Системное развитие цифровизации на Архызе — это не единичный случай. Аналогичный подход применяется к другим курортам, включая Каспийский кластер и новые туристические зоны на Кавказе.

Отдельно можно выделить Терскол в Приэльбрусье. Там мы реализовали кластерную модель подключения: строили инфраструктуру сразу под весь будущий массив застройки, а не под каждый объект отдельно. В результате подключили порядка 80 мини-отелей. Это радикально снижает стоимость входа в цифровую среду и делает ее доступной даже для небольшого бизнеса. Аналогичный подход применяется и на других курортных территориях, включая развивающиеся горнолыжные и туристические кластеры региона.

В числе наших стратегически значимых проектов — сотрудничество с Кавказ.РФ. Это пример экономики доверия, которую формирует наша компания. Мы выступаем в роли не просто поставщика, а цифрового партнера: от проектирования сетей до круглосуточной поддержки сервисов — по единой сервисной модели. В рамках сотрудничества мы совместно разрабатываем и внедряем современные отраслевые и интеграционные решения, включающие Wi-Fi-инфраструктуру, облачные сервисы, системы автоматизации, видеонаблюдения, сенсорные киоски и другие технологии, способные повысить эффективность бизнес-процессов и обеспечить автоматизацию деятельности предприятий. Цель – не только создатьцифровой уровень комфорта и обслуживания туристов, но и способствовать развитию всех пяти особых экономических зон, которыми управляет Кавказ.РФ. Мы создаем на их территорию инфраструктуру для будущих резидентов.

Санатории, рестораны и искусственный интеллект

— Как сейчас развивается санаторно-курортная отрасль?

Санатории сегодня демонстрируют высокую загрузку — до 90–95%, но при этом значительная часть инфраструктуры устарела. Поэтому идет активная модернизация, включая внедрение цифровых решений. Мы давно присутствуем в Кисловодске и Пятигорске и работаем с отраслью непосредственно на местах через локальные команды.

— Как меняется ресторанный бизнес?

Он постепенно разделяется на два сегмента: массовый — доставка и доступная еда, и премиальный — рестораны впечатлений. Средний сегмент постепенно сокращается. Мы предлагаем цифровые решения для ресторанов — от сайтов и приложений до систем доставки и лояльности, которые позволяют снижать издержки и автоматизировать управление без необходимости содержать большой штат ИТ-специалистов.

— Какую роль играет искусственный интеллект?

Мы рассматриваем ИИ не как отдельную технологию, а как инструмент внутри прикладных решений. Это видеоаналитика, распознавание речи, автоматизация процессов. Его роль будет расти, но именно как части конкретных сервисов, а не самостоятельной системы.

— Какие стратегические приоритеты «Ростелекома» в регионе на ближайшие годы?

Наша стратегическая задача — стать ключевым технологическим партнером бизнеса на юге России, прежде всего в туризме и агропромышленном комплексе. Мы ушли от модели классического телеком-оператора, став полноценным интегратором. Теперь мы поставляем комплексные цифровые решения и продукты, которые напрямую влияют на эффективность бизнеса. Потому что сегодня цифровизация — это уже не конкурентное преимущество, а базовое условие существования.

ПАО Ростелеком