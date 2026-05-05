В Чебоксарах возобновили движение транспорта после ударов БПЛА по городу

В Чебоксарах восстановили движение общественного транспорта. Об этом сообщила пресс-служба Минтранса Чувашии. Ограничения ввели утром 5 мая после ударов беспилотников по городу.

«Все маршруты выходят на линию и будут следовать согласно установленному расписанию»,— указано в сообщении Минтранса в Telegram-канале.

В ночь на 5 мая вооруженные силы Украины атаковали Чебоксары и Чебоксарский округ при помощи БПЛА. По данным СКР, есть погибшие и пострадавшие. Точное число в ведомстве не привели. Минздрав сообщал о трех пострадавших.

Около 700 жителей Чебоксар обратились за помощью в пункты временного размещения, сообщили «РИА Новости» в аппарате премьер-министра Чувашии Сергея Артамонова. Учебные заведения в Чувашии перевели на дистанционный режим обучения.