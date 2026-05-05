СКР заявил о погибших при ударе по Чебоксарам

Следственный комитет России займется расследованием ночной атаки ВСУ на Чебоксары и Чебоксарский округ. По данным пресс-службы ведомства, при ударе есть погибшие и пострадавшие.

Официально мэр Чебоксар о жертвах не сообщал. Telegram-канал Baza пишет, что при атаке погибли два человека, еще 34 получили ранения. По данным канала, в числе пострадавших — ребенок, один из раненых находится в тяжелом состоянии.

ВСУ в ночь на 5 мая атаковали Чувашию. При ночном ударе по Чебоксарам пострадали три человека, один из которых находится в состоянии средней степени тяжести. Власти Чебоксар призвали жителей не покидать дома, не подходить к окнам и балконам. Учебные заведения в регионе перевели на дистанционный режим обучения. В городе остановлено движение общественного транспорта.

