В Чебоксарах остановили движение общественного транспорта после ударов БПЛА

Движение всего общественного транспорта в Чебоксарах приостановлено на неопределенный срок. Об этом сообщила пресс-служба Минтранса Чувашии. В ночь на 5 мая вооруженные силы Украины атаковали Чебоксары и Чебоксарский округ при помощи БПЛА. Утром удары продолжились.

Приостановка работы общественного транспорта связана «с текущей обстановкой в городе», следует из сообщения Минтранса в Telegram-канале. В ведомстве призвали жителей «по возможности оставаться дома» и следить за официальными сообщениями.

В двух школах развернули пункты временного размещения, сообщил глава Чебоксар Станислав Трофимов в «Максе». В ПВР можно получить горячее питание и первую помощь. На месте дежурят сотрудники администрации, психологи и медики. Работает горячая линия, организован оперативный штаб. Власти обсуждают возможность объявления режима ЧС в Чувашии, сообщается в Telegram-канале премьер-министра республики Сергея Артамонова.

По информации Минздрава Чувашии, при ночных ударах беспилотников в Чебоксарах пострадали три человека. Один из них доставлен в больницу в состоянии средней степени тяжести. Еще два человека получили легкие травмы, сообщило ведомство во «ВКонтакте». Глава Чебоксар призывал жителей не покидать дома, не подходить к окнам и балконам. Школы и техникумы в Чувашии перевели на дистанционный режим обучения. Приостановлена работа кружков и секций.