Обвиняемую во взятке курскую судью Ольгу Петрову могут лишить полномочий

Квалификационная коллегия судей Курской области 7 мая рассмотрит представление председателя облсуда Олега Кравченко о приостановлении полномочий судьи Ленинского райсуда Ольги Петровой. Как рассказывал «Ъ», в отношении госпожи Петровой СКР возбудил уголовное дело о получении взятки в особо крупном размере.

По версии следствия, весной 2025 года Ольга Петрова, занимавшая тогда должность заместителя председателя Ленинского райсуда, могла получить 3 млн руб. за мягкий приговор обвиняемой в покушении на мошенничество предпринимательнице Наталье Юрьевой. Посредником в передаче денег якобы выступала ее знакомая Ольга Минакова, находящаяся на тот момент на посту замруководителя Фонда капитального ремонта Курской области.

Госпожу Минакову задержали 24 апреля при получении наличных от Дмитрия Токарева. По данным «Ъ», в тот же день чиновница под контролем оперативников принесла судье 50 тыс. руб. и муляж денег 2,95 млн руб. Согласно материалам дела, Ольга Петрова якобы потребовала положить наличные в салон автомобиля своего знакомого, который подъехал к зданию суда. При попытке скрыться с деньгами он был задержан сотрудниками УФСБ.

Высшая квалификационная коллегия судей РФ (ВККС) разрешила возбудить уголовное дело о взятке в ноябре прошлого года. Ольга Петрова пыталась отменить это решение в Верховном суде (ВС). Она утверждала, что следствие допустило «грубое нарушение порядка проведения оперативно-розыскных мероприятий и принципа неприкосновенности судьи». Верховный суд отклонил иск судьи к ВККС. Сейчас госпожа Петрова находится под домашним арестом.

Сергей Толмачев, Воронеж