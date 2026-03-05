С судьи не сняли подозрения
ВС разрешил уголовное преследование бывшего зампреда райсуда
Верховный суд (ВС) России отклонил иск бывшего заместителя председателя Ленинского райсуда Курска Ольги Петровой. Она оспаривала решение Высшей квалификационной коллегии судей (ВККС), которая позволила возбудить в отношении судьи уголовное дело о коррупции. Речь идет о возможной взятке за мягкий приговор.
Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ
Судебная коллегия по административным делам Верховного суда РФ отказала в удовлетворении иска Ольги Петровой к ВККС. Судья требовала отменить решение, вынесенное комиссией в ноябре прошлого года. Тогда коллегия рассмотрела представление председателя СКР Александра Бастрыкина и разрешила возбудить в отношении курской судьи уголовное дело о получении взятки (ч. 6 ст. 290 УК РФ; до 15 лет лишения свободы).
Как рассказывал “Ъ”, подозрения в адрес госпожи Петровой появились в апреле прошлого года, когда задержали ее подругу — заместителя руководителя Фонда капитального ремонта Курской области Ольгу Минакову. Она, по версии следствия, должна была передать зампреду Ленинского райсуда Курска 3 млн руб. за назначение наказания, не связанного с лишением свободы, обвиняемой в покушении на мошенничество предпринимательнице Наталье Юрьевой. Госпожа Минакова признала вину и раскаялась.
По данным “Ъ”, Наталье Юрьевой вменялась в вину попытка вместе с сообщниками незаконно по поддельному документу вывести из конкурсной массы одной из компаний Toyota Camry.
Сначала это дело находилось на рассмотрении у Ольги Петровой, после задержания ее подруги его передали другой судье. Юрьева получила полтора года.
Собеседники “Ъ” в правоохранительных органах рассказали, что в процессе передачи денег мог быть задействован гендиректор ООО «Спецстрой» Дмитрий Токарев. В феврале его задержали и заключили в СИЗО в Курске по обвинению в посредничестве во взяточничестве (ч. 5 ст. 291.1 УК РФ; до семи лет лишения свободы).
Судья Ольга Петрова, которая отправляет правосудие с 2005 года, отвергает свою причастность к коррупции. В момент рассмотрения представления Александра Бастрыкина в ВККС она связывала свое уголовное преследование с профессиональной деятельностью. По словам судьи, в материалах нет никаких доказательств ее причастности к получению взятки, а сама она не владеет никакой недвижимостью или автомобилями и живет в служебной квартире. Ее адвокат Андрей Гривцов ранее отказался от комментариев для “Ъ”.