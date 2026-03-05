С судьи не сняли подозрения

Верховный суд (ВС) России отклонил иск бывшего заместителя председателя Ленинского райсуда Курска Ольги Петровой. Она оспаривала решение Высшей квалификационной коллегии судей (ВККС), которая позволила возбудить в отношении судьи уголовное дело о коррупции. Речь идет о возможной взятке за мягкий приговор.

Судебная коллегия по административным делам Верховного суда РФ отказала в удовлетворении иска Ольги Петровой к ВККС. Судья требовала отменить решение, вынесенное комиссией в ноябре прошлого года. Тогда коллегия рассмотрела представление председателя СКР Александра Бастрыкина и разрешила возбудить в отношении курской судьи уголовное дело о получении взятки (ч. 6 ст. 290 УК РФ; до 15 лет лишения свободы).

Как рассказывал “Ъ”, подозрения в адрес госпожи Петровой появились в апреле прошлого года, когда задержали ее подругу — заместителя руководителя Фонда капитального ремонта Курской области Ольгу Минакову. Она, по версии следствия, должна была передать зампреду Ленинского райсуда Курска 3 млн руб. за назначение наказания, не связанного с лишением свободы, обвиняемой в покушении на мошенничество предпринимательнице Наталье Юрьевой. Госпожа Минакова признала вину и раскаялась.

По данным “Ъ”, Наталье Юрьевой вменялась в вину попытка вместе с сообщниками незаконно по поддельному документу вывести из конкурсной массы одной из компаний Toyota Camry.

Сначала это дело находилось на рассмотрении у Ольги Петровой, после задержания ее подруги его передали другой судье. Юрьева получила полтора года.

Собеседники “Ъ” в правоохранительных органах рассказали, что в процессе передачи денег мог быть задействован гендиректор ООО «Спецстрой» Дмитрий Токарев. В феврале его задержали и заключили в СИЗО в Курске по обвинению в посредничестве во взяточничестве (ч. 5 ст. 291.1 УК РФ; до семи лет лишения свободы).

Судья Ольга Петрова, которая отправляет правосудие с 2005 года, отвергает свою причастность к коррупции. В момент рассмотрения представления Александра Бастрыкина в ВККС она связывала свое уголовное преследование с профессиональной деятельностью. По словам судьи, в материалах нет никаких доказательств ее причастности к получению взятки, а сама она не владеет никакой недвижимостью или автомобилями и живет в служебной квартире. Ее адвокат Андрей Гривцов ранее отказался от комментариев для “Ъ”.

Сергей Толмачев, Воронеж