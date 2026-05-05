«КазМунайГаз» перераспределит экспорт нефти после прекращения транзита по «Дружбе»

Национальная нефтегазовая компания Казахстана «КазМунайГаз» (КМГ) перераспределит экспорт нефти, в том числе на систему Каспийского трубопроводного консорциума (КТК). Решение принято после прекращения транзита по нефтепроводу «Дружба».

«Объемы казахстанской нефти будут перераспределены в направлении КТК и российских портов»,— сообщили «Интерфакс-Казахстан» в КМГ в ответ на вопрос, на какие направления компания намерена перераспределить транспортировку нефти.

Россия приостановила транзит казахстанской нефти в ФРГ по «Дружбе» с 1 мая. Российский вице-премьер Александр Новак объяснял решение «текущими техническими возможностями». Министр энергетики Казахстана Ерлан Аккенженов говорил, что поставки топлива возобновятся после устранения технических неполадок.

