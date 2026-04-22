Гнутся шведты

Казахстан с мая лишится одного из своих экспортных маршрутов: Астана не сможет прокачивать нефть по системе «Дружба» на германский НПЗ в Шведте. Доходы России от этого транзита минимальны, Казахстан сможет перенаправить объемы на экспорт через российские порты, а Германия — купить сырье с моря, но уже дороже. Источник “Ъ” полагает, что Россия вряд ли будет торопиться восстановить транзит по этому направлению с учетом отношений с Западом.

Россия с 1 мая приостанавливает транзит нефти из Казахстана в Германию по нефтепроводу «Дружба», заявил 22 апреля журналистам вице-премьер Александр Новак. Он объяснил это «техническими возможностями на сегодняшний день» и отметил, что сырье будет поставляться по другим свободным направлениям. Господин Новак подчеркнул, что трубопровод остается наиболее эффективной инфраструктурой для поставок энергоресурсов в Европу и при нормальных взаимоотношениях должен использоваться в полном объеме, так как это выгодно и поставщикам, и потребителям.

Министр энергетики Казахстана Ерлан Аккенженов связал приостановку транзита с недавними атаками на российскую инфраструктуру.

По его словам, Казахстан изначально не планировал отгружать нефть в Германию по «Дружбе» в мае и в дальнейшем сможет перераспределить объемы по другим маршрутам, в частности через Каспийский трубопроводный консорциум (КТК). Через КТК идет 80% экспорта нефти из Казахстана. Господин Аккенженов подчеркнул, что экспорт по этому маршруту идет стабильно. Также сырье может быть перенаправлено в Китай. Поставки через «Дружбу» восстановятся, как только для этого появится техническая возможность, сообщил чиновник.

Получателем казахстанской нефти по «Дружбе» был германский НПЗ PCK Raffinerie GmbH в Шведте мощностью 11,6 млн тонн. Транзит через Россию покрывал около 20–30% текущей потребности завода. В прошлом году объем поставок составил 2,1 млн тонн, в 2026-м их планировалось увеличить до 3 млн тонн. Где теперь НПЗ будет закупать нефть, пока неизвестно. Министр экономики и энергетики Германии Катерина Райхе сообщала журналистам, что альтернативные маршруты существуют, но их нужно «тщательно планировать». Речь идет о поставках через польский порт Гданьск или находящийся на море германский Росток с последующей прокачкой по трубопроводу до Шведта.

Польский оператор трубопроводов PERN подтвердил, что сможет поставлять нефть в Германию из Гданьска. Но пока, как сообщил его представитель, компания не получала подобных запросов от германской стороны.

Источник “Ъ” на рынке не видит в приостановке транзита трагедии ни для одной из сторон.

«Россия все равно не получала существенной прибыли от этих поставок, Германия сможет купить сырье на рынке, просто это будет для нее дороже, а Казахстан легко найдет другие маршруты сбыта»,— говорит он. Собеседник “Ъ” напоминает, что 2 млн тонн, которые шли через «Дружбу» в Германию,— это менее 3% от всего экспорта нефти из республики. Такие небольшие объемы могут быть перенаправлены в порты Новороссийск, Приморск или Усть-Луга для поставок в ту же Германию морским транспортом. Другой источник “Ъ” предполагает, что Россия вряд ли будет торопиться восстановить транзит по этому направлению с учетом натянутых отношений с Западом.

Эксперт Финансового университета при правительстве РФ Игорь Юшков указывает, что по факту транзит нефти из Казахстана через Россию по системе «Транснефти» через нефтепровод Атырау—Самара продолжится, просто сырье будет грузиться на танкеры в Черном или Балтийском море. Но, отмечает он, если не будет обеспечена безопасность этих поставок, то в случае каких-либо инцидентов на портовой инфраструктуре на мировом рынке в целом и европейском в частности усилится дефицит углеводородного сырья. Поэтому, полагает эксперт, Германия будет заинтересована в сохранении этого канала поставок. У страны, говорит господин Юшков, есть финансовый рычаг давления на Киев, которому Берлин может отказать в очередном транше в случае обострения ситуации, хотя это не гарантирует полной безопасности российским портам.

Ольга Мордюшенко