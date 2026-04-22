Казахстан назвал условие возобновления прокачки нефти по «Дружбе»

Транзит нефти из Казахстана по нефтепроводу «Дружба» возобновится, как только появится техническая возможность. Об этом заявил министр энергетики республики Ерлан Аккенженов.

Информация о приостановке транзита по «Дружбе» на данный момент касается только мая, отметил господин Аккенженов. По его словам, российская сторона показала Казахстану планируемый показатель поставок на второй квартал — «по всем трем месяцам ноль». «Но я разговаривал со своими коллегами, не буду называть имен, как только вопрос по технической возможности решится, транзит казахстанской нефти возобновится»,— сообщил министр (цитата по ТАСС). Накануне про майскую приостановку транзита со ссылкой на источники писало агентство Reuters.

Господин Аккенженов уточнил, что российская сторона «по неофициальным источникам» заявляла о временных технических трудностях с прокачкой казахстанской нефти по «Дружбе». При этом пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков говорил, что Россия по-прежнему готова возобновить транзит сырья по нефтепроводу, в том числе в Венгрию. По его словам, дальнейшие действия в этом вопросе зависят от Украины, «откроют ли они трубу и прекратят ли они шантаж».