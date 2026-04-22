Россия с мая остановит прокачку нефти из Казахстана в Германию по «Дружбе»

Транзит казахстанской нефти в Германию по нефтепроводу «Дружба» будет прекращен с 1 мая. Об этом заявил вице-премьер России Александр Новак. По его словам, принято решение перенаправить объемы на другие свободные логистические направления. Оно связано с текущими техническими возможностями.

Как уточнил господин Новак, соответствующие уведомления уже получены, их проработкой занимаются Министерство энергетики и компания «Транснефть». На прошлой неделе состоялись необходимые переговоры с казахстанской стороной.

Сегодня министр энергетики Казахстана Ерлан Аккенженов также сообщал о приостановке поставок нефти по «Дружбе» в Германию. По его словам, российская сторона показала Казахстану планируемый показатель поставок на второй квартал — «по всем трем месяцам ноль». Господин Аккенженов отметил, что транзит казахстанской нефти в ФРГ возобновится, как только решится «вопрос по технической возможности».

Накануне пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков говорил, что Россия по-прежнему готова возобновить транзит сырья по «Дружбе», в том числе в Венгрию. Он связал дальнейшие действия по этому вопросу с тем, как поведет себя правительство Украины.

Казахстан поставляет нефть в Германию с 2023 года. В 2025 году объем поставок в ФРГ (на НПЗ Шведта) составил 2,1 млн тонн. В первом квартале 2026 года республика удвоила поставки нефти в Германию — до 730 тыс. тонн.