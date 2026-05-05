В Туапсинском округе включили сирены из-за угрозы атаки беспилотников

В Туапсинском муниципальном округе включили сирены системы оповещения в связи с угрозой атаки беспилотных летательных аппаратов. Об этом сообщил глава муниципалитета Сергей Бойко.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Управление гражданской защиты Краснодара Фото: Управление гражданской защиты Краснодара

Меры приняты на фоне действующего в Краснодарском крае режима беспилотной опасности. По данным системы РСЧС, предупреждение о возможной угрозе действует в регионе с раннего утра 5 мая. Жителей и гостей края призывают соблюдать спокойствие, следить за официальными сообщениями и выполнять указания экстренных служб.

Ранее в Минобороны РФ сообщили, что в ночь с 4 на 5 мая, в период с 20:00 до 07:00 мск, дежурные средства противовоздушной обороны перехватили и уничтожили 289 беспилотников самолетного типа над территориями 19 регионов России. В числе субъектов, где были зафиксированы попытки атак, назван Краснодарский край, а также акватория Азовского моря.

Согласно информации военного ведомства, беспилотники были нейтрализованы над Брянской, Белгородской, Воронежской, Курской, Калужской, Смоленской, Орловской, Тверской, Тульской, Рязанской, Псковской, Новгородской, Ленинградской, Ростовской и Волгоградской областями, Московским регионом, Республикой Крым, Татарстаном и Краснодарским краем.

На территории Краснодарского края продолжают действовать ограничения на съемку и распространение сведений, связанных с атаками беспилотников, работой систем противовоздушной обороны и радиоэлектронной борьбы, а также информацией о местонахождении военных и объектов критической инфраструктуры.

За нарушение установленных требований предусмотрена административная ответственность. Для граждан штраф может составить до 3 тыс. руб., для должностных лиц — до 30 тыс. руб., для юридических лиц — до 100 тыс. руб. При повторных нарушениях санкции могут быть усилены.

Власти подчеркивают, что оперативная обстановка находится под контролем профильных ведомств. Специалисты продолжают мониторинг ситуации и принимают необходимые меры безопасности.

Мария Удовик