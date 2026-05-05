В Туапсе объявлена угроза атаки БПЛА

В Туапсинском округе объявлена угроза атаки беспилотников. Об этом сообщает пресс-служба администрации муниципального образования.

При включении сирен и звукового сигнала «Внимание всем» тем, кто находится дома, советуют не подходить к окнам. Необходимо укрыться в коридоре, ванной, туалете или кладовой. Также подойдут помещения, окна которых не выходят на море.

Людям, оказавшимся на улице, рекомендовано спуститься в цоколь ближайшего здания, в подземный переход или на парковку. Власти предупредили, что нельзя использовать для укрытия автомобиль или прятаться под стенами многоквартирных домов.

Жителей призвали сохранять спокойствие и дождаться отмены сигнала. Отмечается, что сигнал отменят сразу после того, как обстановка станет безопасной.

«Ъ-Кубань» писал, что над территорией Краснодарского края и другими регионами России в течение прошедшей ночи ликвидировали 289 беспилотников. Беспилотные летательные аппараты самолетного типа были уничтожены дежурными средствами ПВО в период с 20:00 4 мая до 07:00 5 мая.

Алина Зорина