В Ставрополе парад Победы пройдет без военной техники

Парад Победы в Ставрополе пройдет без колонны военной техники, сообщил глава региона Владимир Владимиров в своем канале в Max.

«Это необходимая мера, продиктованная текущей обстановкой. При этом сам парад состоится — с участием военнослужащих, представителей силовых ведомств, казачества. В центре города будут работать выставки вооружения и техники, полевая кухня»,— написал господин Владимиров.

Как отмечается в сообщении, после парада на площадь вынесут масштабную копию Знамени Победы. Кроме того, состоится шествие в рамках народной акции Бессмертный полк.

