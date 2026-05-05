В Ставрополе парад Победы пройдет без военной техники

Парад Победы в Ставрополе пройдет без колонны военной техники, сообщил глава региона Владимир Владимиров в своем канале в Max.

Фото: Коммерсантъ

«Это необходимая мера, продиктованная текущей обстановкой. При этом сам парад состоится — с участием военнослужащих, представителей силовых ведомств, казачества. В центре города будут работать выставки вооружения и техники, полевая кухня»,— написал господин Владимиров.

Как отмечается в сообщении, после парада на площадь вынесут масштабную копию Знамени Победы. Кроме того, состоится шествие в рамках народной акции Бессмертный полк.

Наталья Шинкарева

