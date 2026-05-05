Участников террористической ячейки задержали в Анапе

В Анапе задержали участников законспирированной ячейки международной террористической организации. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на службу.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Сотрудники УФСБ России по Краснодарскому краю пресекли деятельность законспирированной ячейки международной террористической организации в Анапе. В ходе оперативно-розыскных мероприятий задержаны трое участников ячейки, у них провели обыски и изъяли запрещенную в России экстремистскую литературу, а также средства связи.

Установлено, что в ходе конспиративных собраний они вербовали соотечественников с целью их дальнейшего выезда в Сирию для участия в деятельности террористической организации.

Возбуждены уголовные дела по ч. 1.1 ст. 205.1 (склонение лица к участию в деятельности террористической организации), ч. 5 ст. 33 — ч. 2 ст. 205.5 (содействие в участии в деятельности террористической организации), ч. 1 ст. 30 — ч. 2 ст. 205.5 (приготовление к участию в деятельности террористической организации) УК РФ. Фигурантам может грозить до 20 лет лишения свободы.

Алина Зорина