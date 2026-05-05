Спасатели ищут двух туристок в горах Карачаево-Черкесии

Сотрудники МЧС в горах Карачаево-Черкесии разыскивают двух жительниц Астрахани, которые не вернулись после прохождения туристического маршрута к назначенному сроку. Об этом во вторник сообщает Главное управление министерства по республике.

Спасатели обследуют два района, указанных в регистрационной карточке туристов. Одна группа сотрудников МЧС России направится к селу Красный Карачай через перевал Муха, вторая — проверит Архызское седло и Марухское ущелье, говорится в сообщении.

По данным главка министерства, девушки зарегистрировали свой маршрут в МЧС России. К поиску туристок привлечены 15 сотрудников Карачаево-Черкесского поисково-спасательного отряда МЧС России имени В.М. Дзераева.

Мария Хоперская